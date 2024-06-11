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07:45, 11 июня 2024Спорт

Тренер посоветовал пять упражнений со штангой для проработки пресса

Фото: Alexander Jawfox / Unsplash

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал пять упражнений со штангой, которые помогут проработать мышцы пресса. Его слова передает «Чемпионат».

Ходырев рекомендовал начинать тренировку со штангой легкого веса и постепенно увеличивать утяжелитель. Упражнения выполняются в два подхода подряд, далее после перерыва в 30-60 секунд упражнение меняется.

Новичкам тренер предложил выполнять следующий комплекс: скручивания со штангой (15-20 повторений), боковые скручивания со штангой (10-15 повторений), повороты в стороны со штангой стоя (15-20 повторений). Он напомнил, что важно не торопиться, соблюдать технику и контролировать дыхание.

Более опытным спортсменам Ходырев рекомендовал выполнять усложненный комплекс. В него вошли боковые скручивания со штангой (10-15 повторений), скручивания со штангой с поднятыми ногами (15-20 повторений), катание штанги по полу (10 повторений), повороты в стороны со штангой стоя (15-20 повторений).

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

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      Дарья Коршунова
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