Тысячи рыб покрыли дно пересохшего из-за жары водоема

В Мексике тысячи рыб покрыли дно водоема, пересохшего из-за аномальной жары

В Мексике из-за аномальной жары пересох водоем, и его дно покрыли тысячи рыб. Об этом сообщает Reuters.

В лагуне Бустильос, штат Чиуауа, вода опустилась до опасно низкого уровня из-за рекордных температур — более 40 градусов по Цельсию. Концентрация токсичных веществ в обмелевшем водоеме резко увеличилась. Новые условия оказались несовместимы с жизнедеятельностью рыб.

Останки обитателей лагуны посыпали известью, чтобы они не привлекали насекомых. Местные чиновники опасаются, что разлагающаяся рыба в такую жару приведет к распространению болезней среди окрестных жителей.

Сильная засуха негативно влияет на хозяйство в целом: от нее пострадал и домашний скот. По этой причине все больше фермеров уезжает из штата.

Ранее сообщалось, что в Мексике рыбаки обнаружили странное существо с огромными клыками на пляже. Экологи, изучившие снимки, предположили, что на пляже нашли тюленя.