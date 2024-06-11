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19:13, 11 июня 2024Из жизни

Тысячи рыб покрыли дно пересохшего из-за жары водоема

В Мексике тысячи рыб покрыли дно водоема, пересохшего из-за аномальной жары

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В Мексике из-за аномальной жары пересох водоем, и его дно покрыли тысячи рыб. Об этом сообщает Reuters.

В лагуне Бустильос, штат Чиуауа, вода опустилась до опасно низкого уровня из-за рекордных температур — более 40 градусов по Цельсию. Концентрация токсичных веществ в обмелевшем водоеме резко увеличилась. Новые условия оказались несовместимы с жизнедеятельностью рыб.

Останки обитателей лагуны посыпали известью, чтобы они не привлекали насекомых. Местные чиновники опасаются, что разлагающаяся рыба в такую жару приведет к распространению болезней среди окрестных жителей.

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Ранее сообщалось, что в Мексике рыбаки обнаружили странное существо с огромными клыками на пляже. Экологи, изучившие снимки, предположили, что на пляже нашли тюленя.

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      Юлия Юткина
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