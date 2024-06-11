У россиян задумали отнять недвижимость в одной стране

Власти Финляндии рассмотрят возможность экспроприировать недвижимость россиян

Власти Финляндии рассмотрят возможность экспроприировать задним числом принадлежащую россиянам недвижимость. В европейской стране считают, что наличие объектов с иностранными владельцами угрожает национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Речь идет об усилении мер по устранению потенциальных рисков, связанных с недвижимостью, принадлежащей россиянам и другим иностранцам, которая находится рядом с критически важной инфраструктурой. «Здравый смысл подсказывает, что если мы наблюдаем реальную угрозу национальной безопасности, мы должны быть в состоянии действовать», — заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

По его словам, власти страны уже провели полную картографию владений россиян. Орпо пояснил, что пока слишком рано говорить, смогут ли в стране экспроприировать имущество задним числом. «Это очень сложный юридический вопрос, и поэтому нам необходимо тщательно рассмотреть, как действовать дальше», — подчеркнул он.

Ранее рабочая группа Минобороны Финляндии решила, что гражданам России стоит запретить покупать жилье в стране. В ведомстве уточнили, что разрешение на покупку недвижимости не будет выдано лицу, «страну гражданства которого Евросоюз признал нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны».