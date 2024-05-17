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16:10, 17 мая 2024Экономика

Россиянам запретят покупать недвижимость в одной стране

Россиянам запретят покупать недвижимость в Финляндии

Фото: Thomas O'Neill / NurPhoto / Getty Images

Рабочая группы Минобороны Финляндии решила, что гражданам России стоит запретить покупать недвижимость в стране. О том, что россияне не смогут приобрести там жилье, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

В соответствии с отчетом рабочей группы, разрешение на покупку недвижимости не будет выдано лицу, «страну гражданства которого Евросоюз признал нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны». Помимо этого, предлагается запретить приобретать жилье гражданам страны, потенциально представляющей угрозу национальной безопасности Финляндии и компаний, зарегистрированных гражданами такой страны или «находящихся под влиянием» граждан такой страны. В свою очередь, ограничения не должны распространяться на граждан Финляндии, у которых есть двойное гражданство, а также лиц с видом на жительство в стране.

В феврале стало известно, что россияне стали массово избавляться от недвижимости в Финляндии из-за невозможности ею воспользоваться.

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      Полина Кислицына
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