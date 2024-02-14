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12:57, 14 февраля 2024Среда обитания

Россияне стали массово распродавать жилье в одной стране

«Фонтанка»: россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии

Фото: Mika Heittola / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии. Рынок недвижимости в скандинавской стране изучила газета «Фонтанка».

На данный момент к покупке предлагается более сотни вариантов. Самый дешевый объект, о продаже которого сообщается на российском сайте объявлений, стоит 700 тысяч рублей. Это 31-метровая однокомнатная квартира в Иматре. 775 тысяч рублей стоит двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра. За дом площадью 84 «квадрата» в 15 минутах езды от границы просят 1,5 миллиона рублей. В придачу к нему идет участок на 12 соток, а в 300 метрах располагается пляж. Близость к воде является ценообразующим фактором, уточняет издание.

На продажу выставлены и участки площадью 12 соток. Объявленная стоимость — 1,4 миллиона рублей. Однако в нынешних условиях возвести на нем дом кажется проблематичным. За 2,2 миллиона рублей можно приобрести трехкомнатную квартиру в Южной Карелии.

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Многие лоты можно оплатить дистанционно в российской валюте. Нередко предлагается обмен на квартиру в Санкт-Петербурге или автомобиль, зарегистрированный в России. Некоторые продавцы подчеркивают, что продают собственность по цене в разы ниже рыночной. Однако в довесок к таким выгодным предложениям может идти необычное условие — ипотека, взятая прежним владельцем на 22 года. Кроме того, некоторые квартиры сдаются в аренду, и расторгнуть договор получится не раньше, чем через полгода.

За 7,7 миллиона рублей можно приобрести 150-метровый дом с 16 сотками земли в Раухе вблизи СПА-отеля «Холидей клаб Саймаа». 12,5 миллиона рублей просит россиянин за 80 соток неподалеку от Савонлинны. Участок подготовлен к строительству. Помимо того, будущий владелец заполучит еще и 100 метров собственной береговой линии. 20 миллионов рублей — стоимость 80-метрового дома и участка на полгектара, 25 миллионов — семейной усадьбы у воды. Однокомнатная квартира в спальном районе Хельсинки обойдется при этом в 30 миллионов рублей.

Есть в продаже и целые архипелаги. Пять островов на озере Саймаа россиянин оценил в один миллион евро. Один из них занимает 10 гектаров. Как уточняется, это не единственный подобный лот на рынке.

Ранее Минобороны Финляндии начало работу над запретом на покупку недвижимости для россиян. Ограничения коснутся лиц и компаний, связанных с Россией и зарегистрированных за пределами стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭС). Уже в январе по инициативе министра обороны были отменены три такие сделки.

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      Виктория Клабукова
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