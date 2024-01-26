Финляндия начала работу над запретом на сделки с недвижимостью для россиян

МО Финляндии начало работу над запретом на покупку недвижимости для россиян

Минобороны (МО) Финляндии создало рабочую группу для оценки возможности полного запрета россиянам сделок с недвижимостью. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Чиновники также займутся разработкой соответствующего законодательства. При его подготовке, как уточнил министр обороны Антти Хяккянен, будут учтены некоторые исключения. Срок полномочий рабочей группы завершится 31 марта этого года.

Ранее сообщалось, что финские власти могут распространить запрет на покупку недвижимости на все лица и компании, связанные с Россией и зарегистрированные за пределами стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭС). Уже в январе по инициативе министра обороны были отменены три такие сделки.