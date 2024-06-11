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22:10, 11 июня 2024Спорт

Украинская прыгунья в высоту рассказала об отношении к сопернице из России

Украинка Ярослава Магучих собралась «повырывать патлы» сопернице из России
Ярослава Магучих

Ярослава Магучих. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала об отношении к сопернице из России — Елене Куличенко, которая сменила российское спортивное гражданство на кипрское. Слова Могучих приводит издание tribuna.com.

«Она такая пророссийская. Я ее помню еще с чемпионата Европы, когда им было разрешено выступать. Если бы Куличенко шла на контакт, то я с ней на контакт не пойду. Скорее патлы повырываю», — заявила Магучих.

Украинская прыгунья в высоту заявила также, что рада недопуску россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в полном составе. Она отметила, что хотела бы запрета на выступления даже для тех российских атлетов, что сменили спортивное гражданство.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире только как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Илья Костин
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