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05:55, 11 июня 2024Бывший СССР

Украинского экс-нардепа восстановили в университете после критики ВСУ

Экс-нардеп Фарион вернулась на работу в Львовскую политекхику после критики ВСУ

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Экс-нардеп Ирина Фарион вернулась на работу в статусе профессора украинского языка и литературы Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Приказ о восстановлении подписал ректор вуза, фото есть в распоряжении у издания «Страна» в Telegram-канале.

Также в приказе дано поручение бухгалтерии вуза выплатить бывшему депутату зарплату за дни вынужденного прогула — всего 123 927 гривен (около 275 тысяч рублей). Таким образом, решение суда было исполнено (ранее Фарион выиграла апелляцию по поводу незаконного увольнения).

Увольнение преподавателя связали с ее скандальным высказыванием, критикующим Вооруженные силы Украины (ВСУ). Фарион заявила, что не признает русскоязычных военнослужащих в рядах ВСУ украинцами, после этого на политика завели уголовное дело.

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      Александра Синицына
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