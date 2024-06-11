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15:02, 11 июня 2024Экономика

В европейской стране нашли крупнейшее месторождение редкоземельных металлов

В Норвегии обнаружили крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

Фото: Anna Filipova / Reuters

Горнодобывающая компания Rare Earths обнаружила в Норвегии крупнейшее в Европе подтвержденное месторождение высокоценных редкоземельных металлов. Об этом сообщает CNBC.

В материале отмечается, что находка может позволить «сломить доминирование Китая» в этой сфере, что особенно важно с учетом того, что спрос на редкоземельные элементы и критически важные минералы в ближайшие годы будет расти в геометрической прогрессии на фоне перехода к экологически чистой энергетике.

В свою очередь, в норвежской компании пообещали продолжить разведочные работы на месторождении, расположенном примерно в 210 километрах к юго-западу от столицы страны Осло. Разработку первой стадии добычи там планируют запустить к 2030 году.

Китай, по разным оценкам, контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов, применяемых для изготовления магнитов, которые используются в электромобилях, ветряных турбинах и электронике. Россия занимает второе место в мире по запасам таких металлов с показателем 28,7 миллиона тонн.

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      Дмитрий Воронин
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