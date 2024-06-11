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17:17, 11 июня 2024Бывший СССР

В Грузии назвали санкции США оскорбительными

Премьер Грузии Кобахидзе назвал санкции США оскорбительными

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Санкции США, введенные против грузинских властей, являются оскорбительными. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он снова отметил несерьезность американских ограничений. «Хотя вместе с несерьезностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это также не соответствует духу партнерства», — сказал политик.

Кобахидзе выразил надежду, что решение Вашингтона будет пересмотрено.

Ранее генсек партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе в ответ на введенные США санкции заявил, что у него нет американской визы и желания посещать страну.

Вашингтон ввел ограничения против грузинского руководства 6 июня. Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер объяснил, что санкции были наложены из-за принятого в республике закона об иноагентах.

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      Кристина Есикова
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