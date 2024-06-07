В Грузии прокомментировали санкции США

Мэр Тбилиси в ответ на санкции заявил об отсутствии желания посещать США

Генсек партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в ответ на введенные Вашингтоном санкции заявил, что у него нет американской визы и желания посещать США. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет американской визы. В последний раз я был там, когда играл в "Милане" (футбольный клуб — прим. «Ленты.ру»). После того периода я не бывал там и не имею желания. Я не переживаю по этому поводу, (...) оснований для санкций нет», — рассказал мэр грузинской столицы.

В четверг, 6 июня, стало известно о введении визовых санкций США в отношении десятков граждан Грузии. В списке попавших под рестрикции оказались «члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане».

Ранее грузинский вице-премьер Тея Цулукиани назвала правительство республики проблемой для США. При этом она напомнила, что власти страны никогда не предпринимали шагов против стратегического партнерства с Вашингтоном.