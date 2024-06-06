Вице-премьер Грузии Цулукиани: правительство страны является проблемой для США

Правительство Грузии является проблемой для США. Об этом заявила грузинский вице-премьер Тея Цулукиани в интервью телеканалу «Имеди».

При этом, как напомнила политик, власти страны никогда не предпринимали шагов против стратегического партнерства с Вашингтоном. Она заверила, что Грузия и впредь будет предана партнерству с США, дожидаясь, когда американская сторона будет готова к дружескому диалогу и откажется от финансирования революции.

Ранее Цулукиани назвала введение санкций против Тбилиси ошибкой США. Она также полагает, что в будущем Вашингтон может совершить и другие ошибки в отношении Грузии.