В Грузии отреагировали на введение американских санкций

Вице-премьер Грузии: введение санкций против Тбилиси — ошибка США

Введение санкций против Тбилиси — ошибка США. Об этом заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, ее слова приводит ТАСС.

«Это является очередной ошибкой, которую к своему и нашему сожалению допускают США в отношении своих стратегических партнеров. Это не первая ошибка, наверное. Мы должны предполагать, что будут допущены и другие ошибки», — сказала она.

Ранее 6 июня пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии. Кроме того, американская сторона готова ввести и дополнительные ограничения.

Поводом для санкций стал принятый в республике закон об иногентах.