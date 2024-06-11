В Китае назвали неоднозначной резолюцию США по перемирию в Газе

Постпред КНР Фу Цун назвал резолюцию США по перемирию в Газе неоднозначной

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун назвал неоднозначной предложенную США и принятую Советом Безопасности резолюцию по перемирию в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, резолюция остается неоднозначной по многим аспектам. Он заявил, что у КНР остаются опасения по поводу того, станут ли стороны заключать соглашение и возможно ли выполнение условия без накладок всех трех его стадий.

Дипломат добавил, что Китай принял решение поддержать принятие документа, поскольку в нем содержится предложение о прекращении огня в Газе. По его словам, это совпадает с позицией Пекина.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал американский лидер, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

10 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию США. В ходе голосования документ поддержали 14 стран. Россия воздержалась.