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04:41, 11 июня 2024Мир

В Китае назвали неоднозначной резолюцию США по перемирию в Газе

Постпред КНР Фу Цун назвал резолюцию США по перемирию в Газе неоднозначной

Фото: Florence Lo / Reuters

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун назвал неоднозначной предложенную США и принятую Советом Безопасности резолюцию по перемирию в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, резолюция остается неоднозначной по многим аспектам. Он заявил, что у КНР остаются опасения по поводу того, станут ли стороны заключать соглашение и возможно ли выполнение условия без накладок всех трех его стадий.

Дипломат добавил, что Китай принял решение поддержать принятие документа, поскольку в нем содержится предложение о прекращении огня в Газе. По его словам, это совпадает с позицией Пекина.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал американский лидер, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

10 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию США. В ходе голосования документ поддержали 14 стран. Россия воздержалась.

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      Марина Совина
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