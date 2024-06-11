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13:51, 11 июня 2024Мир

В Кремле прокомментировали задержку в подготовке договора с Ираном

Песков: подготовка договора о сотрудничестве России и Ирана продолжается

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Подготовка всеобъемлющего договора о сотрудничестве между Россией и Ираном продолжается, несмотря на задержку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если брать в целом, то, конечно, эта работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, выборы президента и кадровые перестановки в правительстве Ирана могут вызывать задержки в разработке всеобъемлющего договора, однако «в целом это не меняет картины дня».

Ранее в МИД России сообщили, что работа над российско-иранским договором о сотрудничестве приостановлена из-за подготовки Тегерана к президентским выборам.

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      Елизавета Мытарева
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