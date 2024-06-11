Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 11 июня 2024Россия

В Кремле заявили о надежности используемой Путиным авиатехники

Песков: Путин пользуется надежной российской авиатехникой

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пользуется надежной отечественной авиатехникой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на фоне крушения самолета вице-президента Малави Саулоса Чилимы. Его слова приводит РИА Новости.

Самолет Чилимы был обнаружен утром в лесу. Никому из находившихся на борту выжить не удалось.

По словам Пескова, авиапарк президента России зарекомендовал себя как «очень хорошая техника». Помимо этого, все транспортные средства подвергаются специальному обслуживанию, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал об ощущениях от поездки на болотоходе «Хищник», которым Путин воспользовался при посещении Чукотки. Пресс-секретарь описал свои впечатления как «не очень» и посоветовал довести «Хищника» до ума.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

      В России назвали выгодное отличие БРИКС от других международных организаций

      Красный Ferrari певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона рублей

      Эксперты подсчитали количество не боящихся увольнения россиян

      Бывшего коммунальщика Минобороны России посадили на девять лет за коррупцию

      Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. Что может грозить ему за неуплату?

      В России предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

      Переехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о заработках

      Стали известны подробности о выплатах семьям в рамках налоговых изменений

      В Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать актрису Троянову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше