В Кремле заявили о надежности используемой Путиным авиатехники

Песков: Путин пользуется надежной российской авиатехникой

Президент России Владимир Путин пользуется надежной отечественной авиатехникой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на фоне крушения самолета вице-президента Малави Саулоса Чилимы. Его слова приводит РИА Новости.

Самолет Чилимы был обнаружен утром в лесу. Никому из находившихся на борту выжить не удалось.

По словам Пескова, авиапарк президента России зарекомендовал себя как «очень хорошая техника». Помимо этого, все транспортные средства подвергаются специальному обслуживанию, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал об ощущениях от поездки на болотоходе «Хищник», которым Путин воспользовался при посещении Чукотки. Пресс-секретарь описал свои впечатления как «не очень» и посоветовал довести «Хищника» до ума.