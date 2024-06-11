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08:59, 11 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии отреагировали на отмену запрета на въезд для Киркорова

В парламенте Молдавии отреагировали на отмену запрета на въезд для Киркорова
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу отреагировал на отмену запрета на въезд в страну для народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Зачем ему сюда приезжать, чтобы рассказывать как великодушен русский мир!? Нет, мы этого не позволим», — заявил Гросу, призвав судей руководствоваться «политическим контекстом и ситуацией в мире».

Районный суд города Кишинев снял запрет на въезд Киркорова в Молдавию 3 июня. Суд аннулировал решение об отказе певцу во въезде в европейскую страну, вынесенное 28 июля 2022 года пограничной полицией кишиневского аэропорта.

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      Валентин Карант
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