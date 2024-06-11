Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 11 июня 2024Бывший СССР

В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

Лавров: для проведения переговоров Украину необходимо вернуть в правовое поле

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для проведения переговоров по Украине Киев необходимо вернуть в правовое поле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда наши товарищи в разных странах от чистого сердца предлагают переговорные процессы, иногда звучит: "Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнем разговаривать". А разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием? Я так не считаю», — отметил глава МИД России.

Лавров выразил мнение, что «просто так оставить ситуацию» и начать переговоры с Киевом было бы неправильно. Он также напомнил о результатах переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году. Тогда украинская сторона отказалась подписывать документ, позволяющий завершить боевые действия, из-за запрета от англичан, американцев и «прочих кукловодов», уточнил глава внешнеполитического ведомства России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Расстрелянный экс-мэр Купянска погиб в больнице

      Неопознанный беспилотник с парашютом в небе над Дагестаном сняли на видео

      Опасность российских комаров оценили

      Сбившему колонну девочек-велосипедисток водителю фуры огласили приговор

      Россияне массово устремились летом в одну страну СНГ

      В Прибалтике назвали дату отключения от совместной с Россией энергосистемы

      Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине МиГ-29

      Футболист ЦСКА назвал необходимую сумму для жизни в Москве

      Жителей столицы российского региона предупредили о ракетной опасности

      Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше