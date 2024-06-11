В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

Лавров: для проведения переговоров Украину необходимо вернуть в правовое поле

Для проведения переговоров по Украине Киев необходимо вернуть в правовое поле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда наши товарищи в разных странах от чистого сердца предлагают переговорные процессы, иногда звучит: "Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнем разговаривать". А разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием? Я так не считаю», — отметил глава МИД России.

Лавров выразил мнение, что «просто так оставить ситуацию» и начать переговоры с Киевом было бы неправильно. Он также напомнил о результатах переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году. Тогда украинская сторона отказалась подписывать документ, позволяющий завершить боевые действия, из-за запрета от англичан, американцев и «прочих кукловодов», уточнил глава внешнеполитического ведомства России.