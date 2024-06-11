В России восстановили рекордный объем леса

Рослесхоз: в России восстановили рекордные 1,4 млн гектара леса

По итогу 2023 года в России удалось восстановить рекордный за последние 27 лет объем леса. Общая площадь восстановленной территории составила 1,4 миллиона гектаров, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рослесхоза Алексея Венглинского.

По словам собеседника издания, на данный момент фонд лесовосстановления в стране составляет 35,2 миллиона гектаров. Речь идет о землях лесного фонда, подходящих для выращивания новых деревьев. В том числе это гари, вырубки, прогалины и пустыри.

Венглинский отметил, что в 2024 году планируется повторить результат успешного прошлого года и восстановить не меньший объем лесов.

Ранее был найден новый способ следить за лесными пожарами. Проект «Земля касается каждого» создал экспериментальную карту ландшафтных пожаров Восточной Европы. На нее попали десять стран, в том числе Россия.