В России заявили о мести США за провал в Афганистане

Кабулов: США отомстят талибам с помощью финансирования терроризма

США не смирились с провалом в Афганистане и планируют отомстить «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) с помощью финансирования других террористических организаций. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с РИА Новости.

По его словам, США будут раскачивать ситуацию в Афганистане разными способами.

«Во-первых, англосаксы, используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и целый ряд других, стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле», — сказал Кабулов.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство совместно с Министерством юстиции предложили президенту России Владимиру Путину снять с «Талибана» статус запрещенной организации. «Без этого о признании [Россией новых афганских властей] говорить будет преждевременно», — заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.