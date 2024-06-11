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03:56, 11 июня 2024Мир

В России заявили о мести США за провал в Афганистане

Кабулов: США отомстят талибам с помощью финансирования терроризма

Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

США не смирились с провалом в Афганистане и планируют отомстить «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) с помощью финансирования других террористических организаций. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с РИА Новости.

По его словам, США будут раскачивать ситуацию в Афганистане разными способами.

«Во-первых, англосаксы, используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и целый ряд других, стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле», — сказал Кабулов.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство совместно с Министерством юстиции предложили президенту России Владимиру Путину снять с «Талибана» статус запрещенной организации. «Без этого о признании [Россией новых афганских властей] говорить будет преждевременно», — заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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      Евгений Силаев
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