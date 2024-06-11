В Совфеде ответили на снятие США запрета на помощь «Азову»

Косачев: США снятием запрета на помощь «Азову» приравнивают себя к нацистам

Снятием запрета на предоставление помощи украинскому националистическому батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) США приравнивают себя к нацистам и боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает сенатор Константин Косачев. Решение Вашингтона он прокомментировал в Telegram.

Администрация президента Джо Байдена сняла запрет на поставки вооружений «Азову». Формированию до этого было запрещено использовать американское оружие около десяти лет.

Сенатор вспомнил, как гитлеровцы, осознав, что терпят поражение на советском фронте, начали раздавать оружие местному населению на оккупированных территориях, а также бандеровцам, которые воевали против Красной Армии в рядах ОУН-УПА.

«Аналогия прямая. На третьем году вооруженного конфликта на Украине поддерживающие Киев американцы, видя череду поражений ВСУ, идут на раздачу оружия тем самым боевикам "Азова", которых сами же признали в 2017 году нацистами», — считает Косачев.

Еще в апреле командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис требовал от американских властей исключения бригады из черных списков и предоставления ее бойцам доступа к иностранному оружию. Нежелание Вашингтона пойти на такой шаг он назвал нонсенсом. Соответствующая петиция также была направлена в офис Владимира Зеленского.

«Азов» не получал американскую помощь из-за поправок в законах США, действующих с 2017 года, которые блокируют «предоставление оружия и обеспечение обучения или другой помощи для батальона "Азов"».