В США раскрыли подробности о новых санкциях против России

Представитель Белого дома Кирби: новые санкции США усилят давление на ВПК России

Представитель Белого дома Джон Кирби высказался о новых санкциях, которые намерены ввести в США против России. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби раскрыл подробности о новых санкциях против России и отметил, что они будут связаны с военно-промышленным сектором страны. При этом он не сообщил детали, а также сроки введения мер.

«Эти санкции, в частности (...) будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России», — уточнил он на брифинге в ответ на просьбу журналистов.

Ранее Кирби анонсировал новые санкции против России. «На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю», — сообщил он.

По словам чиновника, меры коснутся организаций, которые помогают Москве в закупке иностранной продукции. Этим финансовым посредникам в итоге станет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, заключил Кирби.