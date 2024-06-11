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23:07, 11 июня 2024Экономика

В США раскрыли подробности о новых санкциях против России

Представитель Белого дома Кирби: новые санкции США усилят давление на ВПК России
СюжетСанкции против России:
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Представитель Белого дома Джон Кирби высказался о новых санкциях, которые намерены ввести в США против России. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби раскрыл подробности о новых санкциях против России и отметил, что они будут связаны с военно-промышленным сектором страны. При этом он не сообщил детали, а также сроки введения мер.

«Эти санкции, в частности (...) будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России», — уточнил он на брифинге в ответ на просьбу журналистов.

Ранее Кирби анонсировал новые санкции против России. «На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю», — сообщил он.

По словам чиновника, меры коснутся организаций, которые помогают Москве в закупке иностранной продукции. Этим финансовым посредникам в итоге станет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, заключил Кирби.

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      Марина Совина
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