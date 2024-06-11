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12:18, 11 июня 2024Мир

В США заявили о провале швейцарского саммита по Украине

Риттер: швейцарский саммит по Украине терпит крах, не успев начаться

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, уже потерпела крах. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью RT.

«Швейцарский саммит по Украине терпит крах, даже не начавшись», — заверил эксперт.

По словам экс-разведчика, участники конференции не достигнут единого консенсуса, а также не смогут оказать никакого давления на Россию. «Соединенные Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата», — заключил он.

Ранее Риттер высказался о ситуации с изъятием у него американскими властями паспорта перед полетом в Россию. Он заявил, что пока не решил, будет ли обращаться в суд из-за случившегося.

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      Виктория Кондратьева
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