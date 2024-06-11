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10:06, 11 июня 2024Мир

В Турции оценили возможность возобновления переговоров по Украине

В Турции не увидели предпосылок для возобновления переговоров по Украине

Фото: Unsplash

Предпосылок для возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле на данный момент нет. Так соответствующую возможность оценил неназванный дипломатический источник, сообщает РИА Новости.

«Для возобновления переговоров нужны предпосылки. На данный момент их нет», — констатировал он.

По информации собеседника агентства, Анкара не видит готовности сторон конфликта сесть за стол переговоров, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган каждый раз подчеркивает стремление страны к любому посредничеству в данном вопросе.

Ранее Эрдоган заявил, что военное лобби заблокировало и саботировало стамбульские переговоры 2022 года о мирном урегулировании конфликта на Украине. Турецкий лидер также считает, что мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.

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      Виктория Кондратьева
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