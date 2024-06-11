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06:11, 11 июня 2024Мир

В Южной Корее заявили о случайном вторжении солдат КНДР

ОКНШ Южной Кореи: 20 солдат КНДР нарушили границу страны по ошибке

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Южнокорейские военные 9 июня сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону около 20 солдат КНДР, несколько нарушивших межкорейскую границу, предположительно, по ошибке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 12:30 (6.30 по московскому времени) в воскресенье, 9 июня, около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли военно-демаркационную линию на центральном участке границы, а после вернулись на северокорейскую сторону, услышав предупредительные выстрелы и радиопередачи.

За выходные военные КНДР отправили около 310 шаров с калом и мусором в сторону южной границы, при этом южнокорейской территории достигли лишь 50 шаров.

По оценкам южнокорейских военных, суммарно Пхеньян запустил около 1600 шаров с калом и мусором в качестве ответа «на распространение агитационных материалов Сеулом».

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      Юлия Мискевич
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