Во Франции исключили отставку Макрона

Europe 1: Елисейский дворец отверг сообщения о намерении Макрона уйти в отставку

Елисейский дворец категорически отверг сообщения о намерении президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку. Об этом сообщает Europe 1.

«Елисейский дворец категорически отрицает любые намерения отставки главы государства», — сообщила радиостанция.

Ранее стало известно, что французский лидер рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европарламент в ходе которых победили правые силы. Отмечается, что он намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент и заставить свой электорат выйти на избирательные участки.

9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня.