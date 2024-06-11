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13:26, 11 июня 2024Мир

Во Франции исключили отставку Макрона

Europe 1: Елисейский дворец отверг сообщения о намерении Макрона уйти в отставку

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Елисейский дворец категорически отверг сообщения о намерении президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку. Об этом сообщает Europe 1.

«Елисейский дворец категорически отрицает любые намерения отставки главы государства», — сообщила радиостанция.

Ранее стало известно, что французский лидер рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европарламент в ходе которых победили правые силы. Отмечается, что он намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент и заставить свой электорат выйти на избирательные участки.

9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня.

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      Семен Александров
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