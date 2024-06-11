Врач перечислил способы ускорить восстановление после инсульта

Реабилитация после инсульта не должна заканчиваться в больнице под присмотром врачей, она обязательно должна продолжаться и дома, рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Европейского медицинского центра (EMC) Виталий Фоменко. Способы ускорить восстановление он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач подчеркнул: реабилитация после инсульта — это важная и неотъемлемая часть лечебного процесса. Чем раньше ее начать, тем больше шансов на полное восстановление. Сейчас реабилитологи начинают восстанавливать пациента уже в отделении реанимации, куда первично попадают больные с острым нарушением мозгового кровообращения.

На следующем этапе человек попадает в специализированный реабилитационный стационар. Там он работает над восстановлением функций, связанных с движением, памятью, мышлением, речью, а также с повседневными бытовыми действиями — приемом пищи, одеванием, принятием ванны, приготовлением еды, прогулками, покупками.

Врач заверил, что после выписки реабилитация не заканчивается: важно закрепить все восстановленные навыки в привычной домашней среде. «Этот процесс должны контролировать реабилитологи. Дело в том, что пациент может по ряду причин не применять дома отработанный в стационаре навык, в итоге, со временем эта активность угаснет и пациент станет более зависимым от окружающих», — отметил он.

По мнению Фоменко, ускорить реабилитацию в домашних условия поможет помощь близких, но в то же время гиперопека или повышенная требовательность скорее навредят человеку. «Такое поведение может сформировать так называемую "вынужденную беспомощность", снизить мотивацию, вызвать излишнее физическое, эмоциональное утомление и стать причиной других патологических состояний», — объяснил реабилитолог.

Если вы хотите помочь своему родственнику быстрее восстановиться после инсульта, следуйте этим правилам. Предоставляйте человеку максимальную свободу в быту и словесно поощряйте его успехи. Это поможет значительно улучшить психологическое состояние. А также давайте ему возможность отдыхать и не пренебрегайте рекомендациями врачей Виталий Фоменко заведующий отделением медицинской реабилитации Европейского медицинского центра (EMC)

При этом Фоменко подчеркнул, что сам человек также может ускорить процесс восстановления после инсульта. Для этого ему надо регулярно тренировать сниженные навыки и стараться быть самостоятельным.

Выполняйте все действия по возможности без посторонней помощи. Конечно, после перенесенного инсульта очень хочется положиться на близких, но помните: восстановиться проще, чем избавиться от так называемой «вынужденной беспомощности» Виталий Фоменко заведующий отделением медицинской реабилитации Европейского медицинского центра (EMC)

Ранее невролог Юлия Ярыгина раскрыла способы снизить риск инсульта. По ее словам, вероятность этого опасного состояния увеличивается, если долго находиться в положении вниз головой.