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15:24, 11 июня 2024Забота о себе

Врач предупредил о делающей воду опасной ошибке

Диетолог Садыков назвал пролежавшую два часа на солнце воду в пластике опасной

Фото: Steve Johnson / Unsplash

Пролежавшая два часа на солнце вода в пластиковой бутылке может быть опасной для здоровья, предупредил гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков. Ошибку, делающую воду непригодной для питья, врач назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам доктора, вода, как и любой продукт, может испортиться, особенно если она хранится в пластиковой таре. По этой причине Садыков рекомендовал не брать воду в пластиковых бутылках на пляж, а также не покупать воду на уличных лотках, так как невозможно узнать, сколько она простояла на жаре.

«Ультрафиолетовое излучение может изменить состав воды и сделать ее непригодной для употребления», — сказал Садыков. Он добавил, что под воздействием солнечных лучей бактерии в воде размножаются быстрее. При этом может даже измениться запах и вкус напитка.

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Садыков рекомендовал выбирать правильную тару: непрозрачные бутылки или специальные термосы. От многоразовых бутылок, которые нельзя тщательно вымыть, он посоветовал отказаться.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Зарубина призвала отказаться от некоторых продуктов в жару. В частности, она отметила вред жареной и острой еды.

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      Вера Владзиевская
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