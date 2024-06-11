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18:33, 11 июня 2024Бывший СССР

ВСУ снизили интенсивность контрбатарейной борьбы на купянском направлении

Военный ВС РФ: ВСУ снизили интенсивность контрбатарейной борьбы под Купянском

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность контрбатарейной борьбы на купянском направлении из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил командир батареи РСЗО «Град» 1-й танковой армии с позывным Терек, передает ТАСС.

«У противника понизилась интенсивность, сил и средств становится меньше. Я так думаю, сократились поставки боеприпасов. На данном направлении контрбатарейка нечасто прилетает, снарядов не хватает», — сказал российский военный.

Ранее украинские военнослужащие рассказали, что страны Запада задерживают поставки боеприпасов. По словам бойцов ВСУ, в 2023 году они выпускали по десять снарядов подряд каждые два часа. Украинские военные отмечали, что раньше боеприпасов было намного больше.

В мае боец артиллерийского подразделения ВСУ пожаловался, что в Харьковской области количество снарядов у войск Украины уменьшилось в десятки раз. По его данным, в 2022 году одна артиллерийская установка в Купянске могла выпускать от 40 до 100 боеприпасов в день.

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      Кристина Есикова
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