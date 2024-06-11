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20:43, 11 июня 2024Из жизни

Застрявшего среди скал мужчину спасли благодаря камням

В Калифорнии, США, мужчину спасли с пляжа среди скал благодаря камням

Кадр: x.com/CALFIRECZU

В американском штате Калифорния мужчина, застрявший среди скал, выложил из камней призыв о помощи и был спасен. Об этом в X (бывший Twitter) сообщает департамент лесного хозяйства и защиты от пожаров штата.

Мужчина занимался кайтсерфингом, когда его выбросило на отдаленный пляж, расположенный в скалистой местности. Начался прилив, и кайтсерфер не смог выбраться с берега самостоятельно. Тогда он не растерялся и выложил на песке из камней слово «Помогите».

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Надпись заметили люди с пролетающего мимо частного вертолета и позвонили в службу спасения. В спасательной операции приняли участие несколько бригад пожарных. Они вытащили кайтсерфера со скалистого пляжа с помощью вертолета. Мужчина не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сборщик мусора вытащил пару и их собаку из горящего дома и продолжил работу. Позднее его отблагодарили виски, пивом и шоколадом.

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      Юлия Юткина
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