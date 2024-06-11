Жителей российского региона предупредили о ракетной опасности

МЧС Белгородской области: в Валуйском округе объявлена ракетная опасность

В Валуйском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает МЧС российского региона в своем Telegram-канале.

Сигнал опасности прозвучал для жителей населенного пункта около 13:04 по московскому времени.

Был ли в итоге нанесен удар, не уточняется. Уже через пять минут, в 13:09, сигнал ракетной опасности был отменен.

Ранее сообщалось, что Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО), засекшая беспилотный летательный аппарат Вооруженых сил Украины.

В начале мая Россия начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.