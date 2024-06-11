Жителей российского региона предупредили о ракетной опасности

В Валуйском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает МЧС российского региона в своем Telegram-канале.
Сигнал опасности прозвучал для жителей населенного пункта около 13:04 по московскому времени.
Был ли в итоге нанесен удар, не уточняется. Уже через пять минут, в 13:09, сигнал ракетной опасности был отменен.
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