Австралийская ватерполистка возмутилась ценами на билеты на Олимпиаде в Париже

Австралийская ватерполистка Кернс возмутилась ценами на билеты на Играх в Париже

Член женской олимпийской сборной Австралии по водному поло Матильда Кернс возмутилась ценами на билеты на летних Играх в Париже. Ее слова приводит Fox Sports.

Спортсменка рассказала, что билет на одну игру с участием ее команды обойдется в 1625 долларов. При этом Кернс подчеркнула, что не получила ни одного бесплатного приглашения для своих друзей или родственников.

Кернс в составе сборной Австралии участвовала в Играх-2020 в Токио. Ее команда на турнире дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной России.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. До сиз пор неизвестно, примет ли участие в турнире кто-то из россиян.