Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эмина Бектас
Завтра
11:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Александар Вукич
Сегодня
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Хертогенбосх (м)
США
Завтра
02:00 (Мск)
Бразилия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Чили
3:0
Завершен
Парагвай
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
14 июня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Германия
14 июня
22:00 (Мск)
Шотландия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
11:09, 12 июня 2024Спорт

Австралийская ватерполистка возмутилась ценами на билеты на Олимпиаде в Париже

Австралийская ватерполистка Кернс возмутилась ценами на билеты на Играх в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Ding Xu / Globallookpress.com

Член женской олимпийской сборной Австралии по водному поло Матильда Кернс возмутилась ценами на билеты на летних Играх в Париже. Ее слова приводит Fox Sports.

Спортсменка рассказала, что билет на одну игру с участием ее команды обойдется в 1625 долларов. При этом Кернс подчеркнула, что не получила ни одного бесплатного приглашения для своих друзей или родственников.

Кернс в составе сборной Австралии участвовала в Играх-2020 в Токио. Ее команда на турнире дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной России.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. До сиз пор неизвестно, примет ли участие в турнире кто-то из россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел совещание о ходе спецоперации

      Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил популярность пива и водки в России

      В Эстонии призвали использовать российские активы для помощи Украине

      Немецкая Uniper заявила о расторжении контракта на поставки российского газа

      В России ввели штраф за высадку инвалидов I группы из транспорта

      Австралийская ватерполистка возмутилась ценами на билеты на Олимпиаде в Париже

      В США предупредили о последствиях ударов Украины по России

      Стали известны подробности о выдворении российского журналиста из Австрии

      В Ливане произошли пожары у обстреливавших Израиль ракетных установок

      На Украине пообещали чаще требовать у граждан военно-учетные документы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше