Генсек НАТО поддержал решение Германии разрешить применять оружие против России

Генсек НАТО поддержал Германию, разрешившую применять оружие против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение правительства Германии, разрешившее применять немецкое оружие в Харьковской области, передает ТАСС.

«Имеет смысл разрешить Украине использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи Украины», — заявил Столтенберг, отметив, что не вдавался в подробности относительно того, применялось ли западное оружие до этого.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на территории Украины.

«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку [Украине] касательно подготовки на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — сказал немецкий политик.

31 мая канцлер ФРГ Шольц разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Запрет на применение оружия был официально снят из-за успехов Вооруженных сил России на Харьковском направлении.