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15:59, 12 июня 2024Культура

Кевин Спейси заявил о нахождении на грани банкротства

Кевин Спейси заявил, что находится на грани банкротства из-за судебных издержек

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Актер Кевин Спейси рассказал, что из-за судебных издержек находится практически на грани банкротства. Об этом он заявил журналисту Пирсу Моргану, интервью опубликовано на YouTube.

Актер рассказал, что у него есть множество судебных счетов, которые он не может выплатить. Их сумма достигает миллионов долларов, признался Спейси.

В июле 2023 года Лондонский суд присяжных оправдал Кевина Спейси в сексуальных преступлениях. Обвинения в домогательствах в отношении четырех мужчин касались событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic. Артист отказался признать вину.

Впоследствии Спейси снова обвинили в домогательствах. Утверждалось, что в 2016 актер несколько раз домогался массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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