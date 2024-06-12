Лавров заявил о желании посетить Донбасс «в самом недалеком будущем»

Министр иностранных дел (МИД) Сергей Лавров заявил о желании посетить Донбасс «в самом недалеком будущем», передает ТАСС.

«Я надеюсь в самом недалеком будущем побывать там, поговорить с ребятами, которые работают в представительствах министерства иностранных дел», — рассказал Лавров.

Помимо этого, глава дипломатического ведомства России выразил желание пообщаться с людьми, находящимися на передовой. Об этом Лавров рассказал на встрече с детьми из Мариуполя.

Ранее Лавров заявил, что угроза возрождения нацизма существует из-за политики США. «Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики США и их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические, ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине», — отметил дипломат.