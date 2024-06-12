Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 12 июня 2024Мир

Лавров предупредил об угрозе возрождения нацизма из-за политики США

Лавров: угроза возрождения нацизма существует из-за политики США

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Угроза возрождения нацизма существует из-за политики США. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, трансляция доступна на YouTube-канале российского ведомства.

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики США и их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине», — отметил дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США уверены, что в случае начала третьей мировой войны они будут в выигрыше и не пострадают, в отличие от Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба. Что они обсуждали?

      Приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России

      Момент аварии с автобусом в Пермском крае сняли на видео от первого лица

      Бывший футболист сборной России оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

      Минобороны заявило о перехвате девяти американских ракет ATACMS

      Азербайджан сообщил о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

      Премьер Греции заявил об отсутствии планов поставок истребителей на Украину

      Экс-офицер армии США поделился впечатлениями от интервью с пленными азовцами

      В российском регионе произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом

      Россия нанесла удар по пяти бригадам ВСУ и теробороны в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше