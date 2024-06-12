Лавров предупредил об угрозе возрождения нацизма из-за политики США

Лавров: угроза возрождения нацизма существует из-за политики США

Угроза возрождения нацизма существует из-за политики США. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, трансляция доступна на YouTube-канале российского ведомства.

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики США и их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине», — отметил дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США уверены, что в случае начала третьей мировой войны они будут в выигрыше и не пострадают, в отличие от Европы.