На Украине заявили о бессмысленности заградотрядов

Бондаренко: украинцы, которых насильственно мобилизовали, будут внутренне мстить

Украинцы, которых насильственно мобилизовали, будут внутренне мстить, никакие заградотряды или другие подобные меры не имеют смысла. Такую точку зрения в интервью YouTube-каналу Politeka высказал украинский политолог Константин Бондаренко.

«Насильственно мобилизованный боец — это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти», — поведал Бондаренко.

Он считает, что если человек насильственно призван, то «он будет делать все на зло, фактически, будет делать все для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил».

Об использовании заградотрядов в украинской армии стало известно с 2022 года. По данным российского Минобороны, к деятельности карательных отрядов привлекают в том числе военных инструкторов из западных стран.