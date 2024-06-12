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05:32, 13 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о бессмысленности заградотрядов

Бондаренко: украинцы, которых насильственно мобилизовали, будут внутренне мстить

Украинцы, которых насильственно мобилизовали, будут внутренне мстить, никакие заградотряды или другие подобные меры не имеют смысла. Такую точку зрения в интервью YouTube-каналу Politeka высказал украинский политолог Константин Бондаренко.

«Насильственно мобилизованный боец — это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти», — поведал Бондаренко.

Он считает, что если человек насильственно призван, то «он будет делать все на зло, фактически, будет делать все для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил».

Об использовании заградотрядов в украинской армии стало известно с 2022 года. По данным российского Минобороны, к деятельности карательных отрядов привлекают в том числе военных инструкторов из западных стран.

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      Марина Совина
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