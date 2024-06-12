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16:38, 12 июня 2024Спорт

Олимпийский чемпион назвал поездку на Игры-2024 в Париж неразумной

Олимпийский чемпион Захаров назвал поездку на Игры-2024 в Париж неразумной
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров оценил целесообразность поездки россиян на летние Игры-2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, представителям России неразумно участвовать в этих соревнованиях. «Сейчас очень тяжелое время для нашей страны. Поэтому большинство наших спортсменов выступают за то, чтобы все-таки не ехать в Париж. И я с ними скорее согласен», — заявил Захаров.

При этом победитель ОИ подчеркнул, что понимает атлетов, которые хотят выступить на Играх. «Нельзя обесценивать их труд и горячее желание выступить на этих соревнованиях», — заявил Захаров.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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