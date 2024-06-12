Опубликованы кадры удара «Искандера» по украинскому аэродрому

Военкор Руденко опубликовал кадры удара «Искандера» по аэродрому в Миргороде

https://ed.lenta.ru/topics/1639573/edit

В сети появились кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Их публикует военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.

Ударом удалось поразить украинские истребители Су-27, которые базировались на аэродроме Украины. По информации Руденко, один из бортов восстановлению не принадлежит и превращен в «решето», еще два самолета будут долго восстанавливать.

Днем ранее, 11 июня, Минобороны России сообщало об ударах по украинским Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования. Их удалось уничтожить силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией