Опубликованы кадры удара «Искандера» по украинскому аэродрому

https://ed.lenta.ru/topics/1639573/edit
В сети появились кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Их публикует военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.
Ударом удалось поразить украинские истребители Су-27, которые базировались на аэродроме Украины. По информации Руденко, один из бортов восстановлению не принадлежит и превращен в «решето», еще два самолета будут долго восстанавливать.
Днем ранее, 11 июня, Минобороны России сообщало об ударах по украинским Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования. Их удалось уничтожить силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией