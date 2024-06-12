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20:36, 12 июня 2024Россия

Пилот потерял память после жесткой посадки вертолета у российской базы отдыха

Mash: у пилота совершившего жесткую посадку Robinson на Урале частичная амнезия

Фото: IHOR SULYATYTSKYY / Shutterstock / Fotodom

У пилота вертолета Robinson R44, который совершил жесткую посадку около базы отдыха под Первоуральском Свердловской области, частичная амнезия. Такие подробности о случившемся привел Mash в Telegram-канале.

По его данным, вертолетом управлял 39-летний пилот — после случившегося он не помнит, что произошло. Robinson R44, предварительно, врезался в деревья в лесу и завалился на левый бок.

Вертолет совершил жесткую посадку на Урале вечером в среду, 12 июня. Борт сел у базы отдыха «Светофор». Какие повреждения он получил и по какой причине ему пришлось совершить жесткую посадку — пока неизвестно. На борту находились два человека, которых госпитализировали.

Ранее легкомоторный самолет экстренно сел на трассу Кола — Толла в Мурманской области. На борту самолета находились два члена экипажа — они не пострадали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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