В Госдуме ответили на подготовку Грузии к восстановлению дипотношений с Россией

Депутат Затулин: и РФ, и Грузия заинтересованы в восстановлении дипотношений

В восстановлении дипотношений России и Грузии заинтересованы обе страны, однако Москва не будет отзывать признание о независимости Южной Осетии и Абхазии, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на сообщение о подготовке Грузии к открытию посольства в Москве.

«Это может соответствовать действительности, а может быть пока еще только предположением. То, что отношения между Россией и Грузией должны восстановиться, возобновиться, — в этом, мне кажется, взаимная заинтересованность обеих наших стран», —отметил Затулин.

При этом депутат добавил, что остается открытым главный вопрос: будет ли в Грузии учтено то, что прежде являлось препятствием к открытию этих отношений, а именно тот факт, что Россия признает Южную Осетию и Абхазию как самостоятельные государства.

«В Грузии существует и временами обостряется охота за теми в России, кто поддерживал независимость Абхазии и Южной Осетии или кто бывал в Абхазии и Южной Осетии. А таких в России большое количество, и не только политиков, но и обычных граждан, которые едут, например, в Абхазию в возрастающем количестве на отдых», — сообщил он.

Это, конечно, может быть связано, может быть, не связано с открытием дипотношений. Но это один из таких вопросов, который затрагивает не только отношения между правительствами, но и более широкие слои населения Константин Затулин первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ

Ранее телеканал Mtavari сообщил, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. Источники телеканала подтвердили, что правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства страны в Москве.

Грузия разорвала дипотношения с Россией 3 сентября 2008 года после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.