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18:59, 12 июня 2024Мир

Полковник оценил изменения силы США со времен Карибского кризиса

Полковник Уилкерсон: США со времен Карибского кризиса стали слабее

Кадр: Dialogue Works / YouTube

США со времен Карибского кризиса в 1962 году стали намного слабее. Об этом, комментируя нынешнюю геополитическую ситуацию вокруг Кубы, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Единственная имеющая значение сила, которая у нас еще есть, — это пять с лишним тысяч ядерных боеголовок. Но с каждым днем ​​ситуация становится все хуже», — сказал экс-военный.

12 июня российские корабли прибыли на Кубу. Как отмечал глава Военно-морского флота Александр Моисеев, это произошло в рамках международного сотрудничества между Москвой и Гаваной. Прибытие на остров является одной из целей дальнего похода отряда ВМФ России. Флагманом отряда, по словам Моисеева, является фрегат, на борту которого находится современное оружие. На остров также прибудет атомная подводная лодка. 10 мая к Кубе подошел новейший российский фрегат «Адмирал Горшков», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Карибский ракетный кризис — военное и политическое противостояние СССР и США, начавшееся с размещения Вашингтоном ядерных ракет в Турции и вылившееся в ответное размещения ядерных ракет на Кубе. Считается, что противостояние в любой момент могло вылиться в полномасштабную ядерную войну.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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