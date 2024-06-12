Премьер Греции заявил об отсутствии планов поставок истребителей на Украину

Мицотакис: Греция не планирует поставлять истребители Украине

Греция не планирует поставки истребителей на Украину, заявил премьер-министр страны Кирикос Мицотакис в интервью Bloomberg.

Такой ответ глава правительства дал на соответствующий вопрос журналиста, напомнившего о словах президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего передать Киеву истребители Mirage 2000-5, которые собирались списать в 2029 году.

В апреле греческие СМИ сообщали о планах властей страны отправить Украине истребители F-16C/-D Block 30, которые, как отмечалось, сильно «пострадали» из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки, но их пригодность находится на пути к восстановлению.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен предложил греческому премьер-министру отправить вооружение на Украину в обмен на компенсацию со стороны США. Представитель Вашингтона обещал изучить возможность выделения Афинам дополнительной помощи в размере до 200 миллионов долларов.