Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 12 июня 2024Мир

Премьер Греции заявил об отсутствии планов поставок истребителей на Украину

Мицотакис: Греция не планирует поставлять истребители Украине

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Греция не планирует поставки истребителей на Украину, заявил премьер-министр страны Кирикос Мицотакис в интервью Bloomberg.

Такой ответ глава правительства дал на соответствующий вопрос журналиста, напомнившего о словах президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего передать Киеву истребители Mirage 2000-5, которые собирались списать в 2029 году.

В апреле греческие СМИ сообщали о планах властей страны отправить Украине истребители F-16C/-D Block 30, которые, как отмечалось, сильно «пострадали» из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки, но их пригодность находится на пути к восстановлению.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен предложил греческому премьер-министру отправить вооружение на Украину в обмен на компенсацию со стороны США. Представитель Вашингтона обещал изучить возможность выделения Афинам дополнительной помощи в размере до 200 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба. Что они обсуждали?

      Приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России

      Момент аварии с автобусом в Пермском крае сняли на видео от первого лица

      Бывший футболист сборной России оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

      Минобороны заявило о перехвате девяти американских ракет ATACMS

      Азербайджан сообщил о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

      Премьер Греции заявил об отсутствии планов поставок истребителей на Украину

      Экс-офицер армии США поделился впечатлениями от интервью с пленными азовцами

      В российском регионе произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом

      Россия нанесла удар по пяти бригадам ВСУ и теробороны в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше