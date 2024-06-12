Путин объявил Игры БРИКС-2024 открытыми

В Казани стартовали Игры БРИКС-2024. Об этом сообщает ТАСС.
«Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — сказал президент России Владимир Путин на торжественной церемонии. Он пожелал спортсменам и тренерам удачных стартов и ярких побед, а зрителям и болельщикам — незабываемых впечатлений.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.
БРИКС — это межгосударственное объединение стран с развивающейся экономикой. В настоящее время в союз входит девять государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. БРИКС получило свое название по первым буквам английского названия первой пятерки стран.