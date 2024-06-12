Путин ратифицировал с Китаем соглашение о лунной станции

Путин подписал соглашение о создании лунной станции с Китаем

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о создании совместной Международной научной лунной станции, подписанный закон был опубликован на сайте правовых актов.

Отмечалось, что создание международной научной лунной станции предоставит большие возможности для освоения естественного спутника Земли, в частности, как с использованием беспилотной техники, так и с присутствием человека на Луне.

Помимо этого, Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах. По словам гендиректора корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, такую миссию нужно будет выполнить в автоматическом режиме с использованием робототехнических средств. Он отметил, что необходимые для этого технологические решения практически готовы.

Ранее заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил, что создание космической станции завершится к 2036 году.