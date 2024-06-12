Россия пообещала ответить на новые санкции США

Захарова пообещала, что Россия ответит на введенные США санкции

Действия Соединенных Штатов, объявивших о вводе новых санкций против российских граждан и компаний, обязательно спровоцируют реакцию со стороны Кремля. Такое обещание в интервью ТАСС дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Как и всегда в подобных случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», — прокомментировала представитель дипломатического ведомства очередные введенные ограничения.

При этом Захарова пока не уточнила, каким может быть ответ и кого именно в США он затронет.

Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц из России и Китая в связи со специальной военной операцией на Украине. Уточняется, что под ограничения попали свыше 30 физлиц и более 200 структур из России и КНР.