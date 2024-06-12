Россиянка отдала «сотрудникам ФСБ» 50 миллионов рублей

Baza: россиянка отдала телефонным мошенникам 50 миллионов рублей

Россиянка отдала телефонным мошенникам почти 50 миллионов рублей. По данным Telegram-канала Baza, жертвой киберпреступников стала 57-летняя жительница Москвы.

На контакт с ней неизвестные вышли 31 мая. Они представились сотрудниками ФСБ и заявили, что хранящиеся на банковском счете россиянки деньги под угрозой, а потому их нужно срочно перевести в «безопасные сейф-ячейки». Так мошенники заполучили первые пять миллионов.

После этого женщина отдала злоумышленникам облигации на 33 миллиона рублей, а также продала машину, которую неизвестные якобы планировали выставить на аукцион без ее ведома. При этом после получения средств собеседники москвички удаляли из переписки с ней реквизиты своих банковских карт. Лишь после продажи авто женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Суммарно преступники обогатились на 49,3 миллиона рублей.

Ранее аферисты выманили у 72-летнего профессора Московского физико-технического института (МФТИ), доктора химических наук Владимира Фатеева более 19 миллионов рублей. В конце мая Фатееву позвонил якобы представитель «Госуслуг», который предупредил, что деньги мужчины находятся под угрозой.