Стали известны подробности о выдворении российского журналиста из Австрии

Захарова: посла Австрии вызывали в МИД РФ до выдворения российского журналиста

Посла Австрии Вернера Альмхофера вызывали в МИД России за две недели до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из европейской страны. Подробности о ситуации официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.

Как стало известно, на часовой встрече с австрийским послом МИД РФ попытался выяснить, какие претензии есть у Австрии к российским журналистам. «Нам не было сказано ничего», — уточнила Захарова. Она подчеркнула, что российская сторона предложила «найти развязки», чтобы не высылать австрийских журналистов в ответ, но стало понятно, что посол из Вены «ничего сделать не может».

Ситуацию с Поповым представитель МИД назвала «выдавливанием». «Если назвать вещи своими именами, то просто безосновательно, без причины, без каких-то предъявленных или даже надуманных фактов просто была запущена процедура по выдавливанию», — возмутилась Захарова.

При этом перед тем как лишить аккредитации австрийскую журналистку Марию Книпс-Виттинг, МИД РФ уточнял, нет ли у нее каких-то гуманитарных вопросов, не позволяющих ей уехать. «После того как она сказала, что особых у нее проблем нет, получила от нас уведомление о том, что ей необходимо покинуть Россию в ближайшее время», — заключила Захарова.

30 апреля власти Австрии отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Попова, теперь ему нужно покинуть страну. В ответ российские власти лишили аккредитации австрийскую журналистку Книпс-Виттинг.