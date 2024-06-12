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03:25, 12 июня 2024Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Киеве объявили воздушную тревогу, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации.

Как уточнили в ведомстве, воздушная тревога звучит в Киеве и 12 областях страны. Ее включили в Киевской, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины.

Кроме того, сигнал объявлен на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой народной республике (ДНР) РФ.

Ранее воздушную тревогу объявили в 14 областях Украины. В Киеве прогремели взрывы.

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      Марина Совина
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