В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации.

Как уточнили в ведомстве, воздушная тревога звучит в Киеве и 12 областях страны. Ее включили в Киевской, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины.

Кроме того, сигнал объявлен на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой народной республике (ДНР) РФ.

Ранее воздушную тревогу объявили в 14 областях Украины. В Киеве прогремели взрывы.