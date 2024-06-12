Украина попросила МОК отстранить трех россиянок от Игр-2024

Украина попросила МОК отстранить от Олимпийских игр-2024 трех российских борцов

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отстранить ряд спортсменов от участия в Олимпийских играх-2024. Заявление приводится на сайте НОК.

НОК выступил против участия в турнире трех представительниц сборной России по борьбе — Динары Кудаевой, Натальи Малышевой и Ольги Хорошавцевой. Отмечается, что Кудаева опубликовала пост об отце, которого не стало на СВО, и назвала его героем, а партнерши по команде поддержали ее.

Также в письме упомянута белорусская девушка-борец Ирина Курачкина. Ее осудили за участие в мероприятиях вместе с Виктором Лукашенко, сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По мнению украинской стороны, из-за этого спортсменки не отвечают требованиям нейтральности. «Это подрывает основы международного спортивного сообщества и подвергает сомнению справедливость и беспристрастность в спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

